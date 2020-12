Grande guignolée des médias: 1,5 million $ amassés jusqu’à maintenant

Une somme totale de 1,5 million $ a été amassée vendredi matin dans le cadre de la 20e édition de La guignolée des médias.

Cette année, pandémie oblige, l’opération se déroule en ligne, aucun barrage routier n'étant organisé à travers la Belle Province pour solliciter les automobilistes.

La collecte se poursuit jusqu’au 24 décembre, les besoins étant encore plus criants cette année après que l’économie eut souffert des impacts provoqués par la crise sanitaire.

Pour ce qui est des denrées non périssables, elles sont aussi récoltées jusqu’à la veille de Noël. Celles-ci peuvent être déposées dans les pharmacies Jean Coutu, dans les supermarchés Provigo et Maxi ainsi que dans les bureaux de la bannière immobilière Via Capitale.

Les Québécois peuvent donc contribuer en ligne sur le site de la Guignolée ou tout simplement en textant NOEL au 20222, ce qui se traduira par un don de 10 $.

Tous les dons, qu’ils soient en argent ou en denrées non périssables, permettront en fin de compte de soutenir des dizaines d'organismes communautaires qui distribuent des paniers de Noël. On sait que la demande est importante cette année avec les milliers de personnes qui sont toujours sans emploi, notamment dans les secteurs de la restauration, de l’hébergement et du divertissement, lesquels sont les plus durement touchés par la pandémie.

Alors qu’on tente d’amasser autant d’argent que par le passé dans le contexte où la collecte de rue est suspendue cette année, le programme de financement Du cœur en double, porté par la plateforme participative La Ruche, va permettre à Desjardins de doubler les contributions qui y sont faites, et ce, jusqu’à concurrence de 1 million $. La moitié ira à La Guignolée des médias, soit un potentiel de 500 000 $.

Les dons en argent selon les régions, en date du 4 décembre 9 h: