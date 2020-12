Il y a du blanchiment d’argent dans les casinos, reconnait la grande patronne de la SQ

Les membres du crime organisé se servent des casinos de la province pour blanchir l’argent, a reconnu vendredi la directrice générale par intérim de la Sûreté du Québec (SQ).

La grande patronne du corps de police provincial, Johanne Beausoleil, a fait ce constat en entrevue au microphone de Paul Arcand, au 98,5 FM.

«Est-ce qu’ils se servent des casinos pour blanchir de l’argent? Évidemment, oui. Ils s’en servent, ça c’est clair», a-t-elle fait savoir sans hésitation.

Du même souffle, Johanne Beausoleil a tenu à préciser que la SQ y était aussi «très présente».

Rappelons que notre Bureau d’enquête a révélé la semaine dernière que le Casino de Montréal a déroulé le tapis rouge à plusieurs membres du crime organisé, allant même jusqu’à offrir gratuitement des nuits à l’hôtel ou des soupers au restaurant.

En outre, Loto-Québec s’est fait imposer une pénalité de près de 150 000 $, en 2012, par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), pour avoir omis de déclarer des opérations douteuses survenues au Casino de Montréal.

«En général, le crime organisé est effectivement partout. Puis nous, on est aussi partout. On est en collaboration avec les membres du casino. On travaille de pair. On s’est encore rencontré cette semaine pour se donner des stratégies ensemble avec les gestionnaires du casino.»

Par ailleurs, Mme Beausoleil a souligné que ce sont les motards qui sont les joueurs dominants dans le crime organisé aujourd’hui dans la province.