Impact: des jeunes embauchés pour le match du 15 décembre?

L'Impact de Montréal a accordé des contrats d'un an assortis de trois années d'option à quatre jeunes joueurs de son Académie, vendredi.

Ainsi, les milieux de terrain Jean-Aniel Assi, Sean Rea, Nathan-Dylan Saliba et Rida Zouhir, qui ont entre 16 et 18 ans, ont tous signé leur premier contrat professionnel.

«Même si la saison a été très perturbée, nous avons continué de suivre l'évolution de nos jeunes joueurs, a déclaré le directeur sportif de l'Impact de Montréal, Olivier Renard, par voie de communiqué. Nous sommes très contents de pouvoir donner l'opportunité à ces quatre talents de notre Académie de rejoindre l'équipe première.»

Les contrats entrent en vigueur dès maintenant, ce qui permettra aux jeunes joueurs d'être disponibles, au besoin, pour le match de la Ligue des champions de la CONCACAF contre le CD Olimpia, le 15 décembre, à Orlando.

«Ces quatre jeunes ont beaucoup progressé dans la dernière année et ont le potentiel pour rejoindre les pros, a pour sa part noté le directeur de l'Académie de l'Impact, Patrick Leduc. Jean-Aniel est un ailier très rapide avec des qualités physiques impressionnantes. En plus d'avoir beaucoup de vitesse lui permettant de dribbler et de déborder son défenseur au duel, il possède une bonne frappe.»

Leduc a aussi vanté les trois autres joueurs, disant notamment de Sean Rea qu’il pouvait «apporter une étincelle offensivement».