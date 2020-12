LCF: le marché des joueurs autonomes s’ouvrira le 9 février

La Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé, vendredi, que son marché des joueurs autonomes s’ouvrira le 9 février prochain.

«Alors que nous nous concentrons avec optimisme sur la saison 2021, nous prenons des décisions afin de permettre à nos équipes de disposer de l’information nécessaire afin qu’elles puissent bâtir des formations compétitives», a déclaré le commissaire du circuit canadien, Randy Ambrosie, dans un communiqué de son organisation.

En plus de révéler la date où les équipes pourront embaucher des joueurs autonomes, la LCF a indiqué que son moratoire interdisant de mettre des joueurs sous contrat sera levé à midi lundi prochain.

Le circuit Ambrosie a aussi fourni à ses clubs une liste des athlètes qui seront possiblement disponibles en février prochain. Chez les Alouettes, il y a 48 footballeurs dans cette situation, dont Henoc Muamba, Eugene Lewis et John Bowman.

De plus, la LCF a voulu se faire rassurante concernant la tenue d’une saison 2021. Rappelons qu’elle n’a pas été en mesure de tenir sa dernière campagne en raison de la pandémie.

«Bien que nous soyons conscients des défis auxquels fait face la société, et plus particulièrement notre industrie, avec la pandémie de la COVID-19, nous sommes aussi encouragés par les nouvelles qui font état, presque sur une base quotidienne, d’avancées dans la mise au point et la distribution de tests rapides, de traitements et, encore plus important, de vaccins. Nous poursuivons notre préparation pour la prochaine saison une étape à la fois», a indiqué Ambrosie.