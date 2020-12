Le bon chef d’orchestre pour la planification de la vaccination

Au cours des derniers jours, Justin Trudeau et son équipe ont été cuisinés à plusieurs reprises par leurs adversaires politiques sur l’arrivée au pays du vaccin contre la COVID-19.

Pour montrer que les choses étaient maîtrisées, le premier ministre du Canada a annoncé, la semaine dernière, l’arrivée du major général Dany Fortin pour gérer la plus grande opération de vaccination de l’histoire du Canada.

Le militaire de grande expérience s’est notamment retrouvé en Bosnie, en Afghanistan et en Irak, où il a dirigé une mission de l’OTAN. Actuellement, le militaire originaire de Montmagny est chef de cabinet du commandement des opérations interarmées du Canada, dont le mandat est la mise en œuvre des missions des Forces armées canadiennes.

Une nomination qui a même été saluée par les partis d’opposition. Sur les médias sociaux, le député conservateur de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles et ancien militaire lui-même, Pierre Paul-Hus, a écrit: «Une décision que j’approuve!»

Hier, lors d’une séance d’information, on a pu constater que le major général Fortin prend les choses au sérieux et qu’il veut que tout soit prêt rapidement: «J’aime bien l’idée qu’on soit prêts avant Noël pour être certains qu’en janvier on aura pu s’ajuster et s’assurer que les points de friction sont atténués et qu’on est prêts pour la distribution.»

C’était rassurant d’entendre le haut gradé nous dire que 14 points de réception sont en train d’être établis avec les provinces et territoires et qu’un exercice de distribution est d’ailleurs prévu la semaine prochaine. Cet exercice permettra de cerner les lacunes et de corriger le tir au besoin.

Bien entendu, le major général Fortin ne contrôle pas toutes les variantes, par exemple l’arrivée des vaccins au pays. Cependant, la planification de la distribution des vaccins sera le nerf de la guerre quand ceux-ci seront sur notre territoire.

Au printemps dernier, les militaires sont venus sauver la mise dans nos CHSLD. Il y a fort à parier que l’histoire va se répéter avec la vaccination.