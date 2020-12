Le Grand sapin de Sainte-Justine

Jusqu’au 10 décembre, le Grand sapin du CHU Sainte-Justine s’illuminera progressivement, à hauteur des dons reçus. Il demeurera ensuite entièrement allumé afin d’accompagner les patients, familles et membres du personnel présents à Sainte-Justine lors de la période des Fêtes.

Mellina, 3 ans, est née à 25 semaines et 5 jours à Sainte-Justine. À l’âge d’un an, Mellina reçoit le diagnostic d’une maladie cardiaque rare. En septembre 2018, les médecins ne donnent à Mellina que quelques semaines à vivre, tout au plus. Depuis plus d’un an, l’état de la courageuse Mellina s’est grandement amélioré grâce à la thérapie ciblée.

Le 15 décembre à 19 h 45, Jean Fabi, qu’on peut voir sur la photo, de l’équipe du Cabaret Mont Royal qui soutient la Fondation Papillon, Guylaine Tanguay, Daniela Fiorentino et Mike Melino présenteront l’expérience Voce ‘e Notte. Pour réserver dès maintenant votre accès à la performance virtuelle : lepointdevente.com/billets/voceenotte.

Mario Gagnon, v.-p. de la Fondation pour l’encouragement scolaire, est en compagnie de Nadine Boire, DG Caisse Le Manoir de Mascouche, d’Isabelle Laplante, DG Caisse de Terrebonne, et d’Alain Raîche, DG Caisse Pierre Le Gardeur de Repentigny, avec qui il a renouvelé une entente de trois ans. La somme de 105 000 $ sera remise chaque année à la fondation.

Le célèbre pianiste André Gagnon, qu’on voit ici en compagnie de Youppi et de votre humble serviteur, Rodger Brulotte, a effectué le lancer protocolaire d’avant un match des Expos. C’est après de nombreuses discussions avec lui qu’il m’a convaincu de me procurer un piano pour ma maison.

DDMG Communications et Brigitte Chabot Communications (BCC) ont annoncé une alliance qui bénéficiera à leurs clientèles respectives. Brigitte Chabot, BCC, est entourée de Martine Geoffrion et de Danielle Delaney, de DDMG.

Illumi – Féerie de Lumières a annoncé l’ouverture de l’expérience à pied, venant ainsi s’ajouter à l’option de vivre la magie en voiture. Florence Leclerc et Noémie Pratte-Kopp sont entourées d’Olivier Leclerc et de Maxence Pratte-Kopp.