Longueuil: les soins intensifs de l'Hôpital Pierre-Boucher sont sous pression

Le manque de personnel aux soins intensifs de l’Hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil, se fait sentir, si bien que l’unité a atteint sa limite du nombre de patients pouvant être accueillis.

Cité par le premier ministre François Legault plus tôt cette semaine comme l’un des établissements de santé où la situation était la plus précaire au Québec, l’Hôpital Pierre-Boucher ne sera bientôt plus en mesure de répondre à la demande.

«C’est vrai que la situation devient de plus en plus difficile [aux soins intensifs]», a convenu vendredi le Dr Lior Bibas, qui est cardiologue et intensiviste.

Le principal écueil provient du haut taux d’absentéisme chez les infirmières. Celles qui sont toujours en poste sont de leur côté épuisées en raison du temps supplémentaire obligatoire à répétition.

«Elles sont brûlées, a souligné Dr Bibas. Certaines ont pris des congés de maladie et certaines sont chez elles dans l’attente de résultats de tests ou elles sont positives à la COVID-19», a-t-il raconté à TVA Nouvelles.

Il faut dire que les patients qui se trouvent aux soins intensifs – qu’ils soient atteints de la COVID-19 ou qu’ils s’y trouvent pour une autre raison – sont les cas les plus complexes à traiter. Ils nécessitent donc plus d’attention de la part du personnel.

Lors de la première vague, l’unité de soins intensifs de l’Hôpital Pierre-Boucher est passée de 16 à 27 lits, explique le Dr Bibas. Si la capacité est toujours la même, le manque d’infirmières qualifiées rend impossible d’accueillir autant de patients.

«Normalement, une infirmière s’occupe d’un à deux patients. Maintenant, on est en train de pousser à deux à trois patients et, éventuellement, si on a plus de patients, je vois mal comment on pourrait étirer ça», a-t-il dit.

Lors de la première vague, c’est le délestage des autres activités qui avait permis aux soins intensifs de continuer à fonctionner, malgré la hausse du nombre de patients. Or, ces infirmières qui étaient arrivées en renfort sont aujourd’hui retournées à leurs activités habituelles.

«Je ne sais pas où on pourrait trouver d’autres infirmières. Ce ne sont pas des infirmières qui sortent de l’école qu’on peut prendre du jour au lendemain aux soins intensifs», a noté l’intensiviste.

Comme bien d’autres professionnels de la santé, il appréhende une hausse des hospitalisations en janvier. Plusieurs Québécois, craint-il, ne respecteront pas les consignes et se rassembleront durant les Fêtes en dépit des interdictions.

«Avec la nouvelle du vaccin qui s’en vient au début de l’année, je trouve que ça nous donne le courage de continuer, a-t-il insisté. C’est comme si on faisait un entraînement d’une heure et qu’on est à la 45e minute, ce n’est pas le temps d’abandonner.»