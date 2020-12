Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 5 décembre:

Bien

Premier de deux rendez-vous consacrés à la magie du temps des Fêtes. Aux côtés de Saskia Thuot, le chanteur Ludovick Bourgeois se raconte en souvenirs et en musique, la nutritionniste Geneviève O’Gleman fait rimer gourmandise et économie alors que la psychologue Stéphanie Léonard donne des clés pour savourer ce temps de l’année.

Samedi, 10 h, TVA.

Spider-Man: dans le Spider-Verse

Primé aux Oscars l’an dernier, le film d’animation plonge les cinéphiles et plusieurs Spider-Man dans un univers parallèle. Parmi eux, un adolescent, Miles Morales, qui a évidemment été mordu par une araignée radioactive. À la découverte de ses pouvoirs, il doit accomplir une mission de premier ordre.

Samedi, 13 h 30, TVA.

Délateurs

Retour sur de sordides histoires de viol, de torture et de meurtre en Ontario, impliquant l’ancien couple formé de Karla Homolka et Paul Bernardo. En janvier 1993, la criminelle a décidé de dénoncer son mari et de faire confiance aux forces de l’ordre. Une collaboration qui a grandement aidé les enquêteurs.

Samedi, 14 h, VRAK.

Les Vieilles Canailles, histoire d’un concert mythique

Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell, trois monuments de la chanson franņçaise, ont livré un premier concert ensemble en 2014. Dutronc et Mitchell se souviennent du spectacle «Les Vieilles Canailles» présenté trois ans avant la mort de Hallyday, dans le quartier Bercy, à Paris.

Samedi, 20 h, TV5.

Nous sommes Gold

Ayant quitté sa ville abitibienne après le tragique effondrement d’une mine, Marianne, une bassiste, remet les pieds là où elle a grandi. Sur place, elle retrouve des gens importants, mais qui doivent continuer leur vie avec un trou dans l’âme. Drame québécois avec Monia Chokri, Patrick Hivon et Emmanuel Schwartz.

Samedi, 20 h, Unis TV.

L’histoire de Hank Williams

Film s’intéressant à la relation d’amitié entre la star du country américain Hank Williams et un jeune embauché pour être son chauffeur, au début des années 1950. Alors que la carrière du chanteur est en chute, un voyage vers les Appalaches revêt une signification importante.

Samedi, 21 h, MOI ET CIE.

André Gagnon à Tout le monde en parle

En 2011, le regretté pianiste et compositeur québécois André Gagnon, décédé cette semaine à 84 ans, s’est confié à Guy A. Lepage. L’artiste au succès international affirmait alors que le mot «retraite» ne faisait pas partie de son vocabulaire.