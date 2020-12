Sécurité sur la route 138 à Sainte-Martine: plus d’actions réclamées

Les familles d’un couple qui a perdu la vie sur un tronçon de la route 138 en Montérégie demandent au ministère des Transports d’en faire plus pour le sécuriser et ainsi éviter d’autres tragédies.

Il y a exactement un an, Samuel Roy et Anaïs Primeau, qui avaient respectivement 19 et 16 ans, sont décédés dans un accident sur la route 138, à Sainte-Martine. La voiture que conduisait le jeune homme a dérapé et a fait un face à face mortel. La route était enneigée et glacée.

Pour les familles qui se sont réunies vendredi pour honorer leur mémoire, même si plusieurs mesures ont été prises depuis cette tragédie, il faut en faire beaucoup plus.

Dans un communiqué vendredi, des citoyens, appuyés par les familles des victimes, souhaitent sensibiliser Québec sur l’urgence d’agir afin de sécuriser ce tronçon «qui depuis plusieurs années est le théâtre de plusieurs autres tragédies», soutient-on.

Entre autres, on demande la poursuite d’initiatives prévues dans le plan d’intervention du ministère des Transports (MTQ) qui avait été mis en place quelques jours après le drame afin améliorer la sécurité routière de la route 138 entre Mercier et Sainte-Martine.

Par exemple, les citoyens attendent le radar photo mobile prévu au cours de l'été 2020. Ils veulent également en savoir plus sur les démarches de réalisation d'une haie brise-vent permanente, qui permettrait de sécuriser la circulation automobile hiver comme été.

«Nous croyons qu’il est également important de sensibiliser les automobilistes à adopter une conduite sécuritaire. Nous souhaitons que les accidents soient évités dans le futur, car pour notre communauté chaque décès en est un de trop.»