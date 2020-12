Spécial Fêtes

Le temps des Fêtes arrive à grands pas. Ce sera le temps de tourner la page sur une année 2020 qui s’annonçait pourtant relevée en vin, mais qui nous a finalement laissés sur notre soif.

Ce serait mal connaître Les Méchants Raisins de ne pas vous proposer quelques coups de cœur afin de bien profiter de ces derniers moments de réjouissance. Que ce soit pour un cadeau ou, mieux encore, pour vous-même, vous trouverez à la suite une jolie sélection de vins fins, mais aussi de spiritueux, dont une majorité élaborée au Québec. Ils sont tous disponibles actuellement à la SAQ et feront assurément le bonheur de ceux qui les boiront. On vous revient la semaine prochaine avec notre sélection de champagnes et mousseux.

Buvez moins. Buvez mieux.