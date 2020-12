Téléphones, drogues et armes saisis à la prison de Sainte-Anne-des-Plaines

Six téléphones cellulaires avec cartes SIM et chargeurs, un couteau artisanal, une lame de scie à métaux, 1 gramme de suboxone et plus de 10 grammes de haschich sont parmi les objets qui ont été saisis lundi dernier au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides.

La valeur de tout le matériel saisi est estimée à 14 830$.

«Le Service correctionnel du Canada [SCC] dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements, a expliqué la SCC dans un communiqué. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.»

La prison fédérale, formellement appelée Centre régional de réception, est un établissement à sécurité maximale.

Ouvert en 1973, le centre reçoit les criminels parmi les plus dangereux au pays, qui se trouvent pour la plupart dans l’Unité spéciale de détention.

Maurice «Mom» Boucher, l’ex-chef des Hells Angels, y purge une peine à perpétuité. Il avait commandé le meurtre de deux gardiens de prison en 1997.

Le tueur en série Clifford Olson, qui a tué 11 jeunes âgés de 9 à 18 ans en Colombie-Britannique entre 1980 et 1981, y a passé les dernières années de sa vie avant d’y mourir d’un cancer en 2011.

Le centre peut recevoir jusqu’à 288 criminels, selon son site web.