Un hommage à Jimi Hendrix par Steve Hill gâché par des bogues informatiques

Jimi Hendrix est décédé, il y a 50 ans, le 18 septembre 1970. Steve Hill l’a ramené à la vie, vendredi, lors d’un concert victime de problèmes informatiques.

Une prestation que le public pourra regarder à nouveau, sans frais, à partir de midi, samedi, et jusqu’au 11 décembre à 23 h 59. Les détenteurs de billets pourront obtenir un nouveau code d’accès en contactant la billetterie du Palais Montcalm.

Les interprétations de Little Wing, de Foxey Lady, de Hey Joe et de Purple Haze ont été victimes de coupures informatiques qui sont rapidement devenues fort désagréables.

Freedom, All Along the Watchtower, avec le guitariste-chanteur invité They Call Me Rio, et Voodoo Child, où Hill a fait éclater les cordes de sa Stratocaster, ont subi le même sort.

C’était la première fois, en huit diffusions en direct, que le Palais Montcalm connaissait autant de problèmes techniques. Une situation hors de son contrôle, selon les informations obtenues.

Dommage, car ces «bogues» sont survenus au moment où ce concert hommage au légendaire guitariste avait atteint sa vitesse de croisière.

Steve Hill, le bassiste Alec McElcheran et le batteur Sam Harrisson, deux musiciens qui font partie du band de Paul DesLauriers, ont appuyé sur l’accélérateur lors de la psychédélique If Six Was Nine.

Des «tueurs»

L’esprit d’Hendrix était présent avec de super solos de guitare et un trio totalement en transe et qui flottait au-dessus de la scène. On les sentait s’éclater sur les planches et Hill a été magistral lors de cette pièce qu’il aime beaucoup.

Influencé par Jimi Hendrix, Steve Hill est l’un des bons guitaristes au Canada. Il a fait revivre Hendrix avec des solos de guitare avec les dents, jouant derrière sa tête et en produisant une panoplie de sonorités extraterrestres.

Le trio a lancé la soirée avec Are You Experienced et il a fallu quelques pièces avant que ça décolle. Ce qu’on a senti avec Stone Free, où Hill, devant ses amplis Fender et Marshall, a qualifié ses musiciens de «tueurs» et de fire.

Hill attaquait pour la deuxième fois, depuis 2014, le contenu de son mentor. «Ce show-là, je suis prêt à le refaire, lorsque ça sera possible», a-t-il lancé.