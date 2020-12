Un train de CP écrase des dizaines d’antilopes en Saskatchewan

Une vidéo déconcertante publiée sur Facebook montre un train du Canadien Pacifique (CP) qui roule en plein cœur d’un troupeau d’antilopes, en Saskatchewan.

**ATTENTION IMAGES DIFFICILES**

Dans la vidéo, on aperçoit les antilopes filer sur les rails dans la même direction que le train, sans s’apercevoir que celui-ci les rattrape. Le conducteur du train klaxonne désespérément pour les avertir, mais les bêtes ne semblent pas s’en préoccuper.

Puis, le train traverse le troupeau en écrasant des dizaines d’antilopes sur son chemin.

La triste scène s’est déroulée le 15 novembre dernier près de Maple Creek, en Saskatchewan, a rapporté le CP dans un communiqué.

«Lorsque ce genre d’incident se produit, les membres de l’équipage doivent en faire mention au Centre des opérations de CP. Par la suite, le CP avertit les parties prenantes, incluant les autorités provinciales, de l’accident causé sur la faune», a déclaré le CP.

L’entreprise ferroviaire a expliqué qu’il est difficile, pour un train, de s’arrêter sur une courte distance afin d’éviter une collision avec des animaux.

Le ministère de l’Environnement de la Saskatchewan a indiqué, pour sa part, que les collisions entre des trains et la faune n’étaient pas rares. Le ministère a ajouté que plus de 100 antilopes ont été tuées dans quatre collisions avec des trains entre le 9 et le 20 novembre.