Une chaîne d'appels pour rejoindre les personnes de 60 ans et plus dans le comté de Pascal Bérubé

À la fin d’une année particulièrement difficile sur le plan émotionnel, l’équipe du député péquiste Pascal Bérubé relance sa chaîne d’appels unique au Québec.

Au printemps dernier, lors de la première vague, le député de Matane-Matapédia, au Bas-Saint-Laurent, a obtenu une liste des personnes âgées de 60 ans et plus. Celles-ci ont toutes reçu un appel automatisé.

«Voici la situation, voici les règles, mais si vous avez besoin d’informations, que vous êtes en détresse, vous me laissez un message, vous appuyer sur le "0", et automatiquement l’audio entrait dans ma boîte de courriel et on pouvait déployer des ressources. On l’a fait toute la semaine et la fin de semaine, un peu comme un médecin de garde au triage», a expliqué M. Bérubé, vendredi, en entrevue à LCN.

Il dit avoir reçu des messages de plusieurs personnes qui vivaient des situations de détresse.

«Ce qu’on a découvert, c’est qu’il y a des personnes qui ne sont rejointes d’aucune façon, surtout les personnes âgées seules, plus âgées, qui n’ont pas internet», a ajouté l’élu péquiste.

L’initiative a été renouvelée récemment lors d’une éclosion en Matanie et le résultat a été impressionnant, assure M. Bérubé.

«Souvent, on s’imagine que les réseaux sociaux, c’est la façon de rejoindre tout le monde, ce n’est pas vrai. La télé, c’est encore beaucoup plus fort et un appel, ça joue un autre rôle. L’interaction qui se fait, quand c’est le député qui les rappelle cinq minutes après, puis qu’ils me parlent de leur détresse, je peux vous dire qu’on opère pas à peu près», a-t-il dit.

Devant le succès, d’autres élus ont manifesté un intérêt, notamment le député de Saint-Jérôme, le caquiste Youri Chassin.

«Il me dit: "j’aimerais faire ça dans mon comté". Alors, on va partager cette façon de faire et je crois qu’on va en avoir besoin dans le temps des Fêtes», a lancé M. Bérubé.

Il lance un appel à tous les Québécois: appelez quelqu’un qui se retrouve seul pendant la période de Noël, ce geste de bienveillance pourrait faire toute la différence.