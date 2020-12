THIBAULT (née Richard)

Odette



À St-Hubert, le 24 novembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Odette Richard, épouse de feu Louis Thibault.Elle laisse dans le deuil ses fils Robert (Christine), Richard (Michelle) et Jean-Pierre (Sophie), ses petits-enfants Maxime, Alexandra, Louis-Philippe (Julie), Frédéric, Antoine, Démi-Lie (Gaétan) et Tristan, son arrière-petit-fils Léo-Paul, son frère Jean-Claude (Louise), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La cérémonie intime se déroulera le samedi 12 décembre 2020 à 20h et nous invitons parents et amis à se joindre sur le web diffusion au www.funeraweb.tvVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Alzheimer Rive-Sud ou par un envoi de fleurs.