LEMIEUX, Léo



Au cours de la soirée du 23 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Léo Lemieux. Il rejoint son épouse, feu Mme Blanche Cusson-Lemieux et sa fille, feu Joceline Lemieux.Il laisse dans le deuil son fils Daniel, ses petites-filles Mélanie (Paul) et Valérie (Jean-François), ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se recueillera dans l'intimité lors d'une courte cérémonie commémorative à la :SAINTE-MARTINE (QC) J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comLes funérailles et l'inhumation se dérouleront à une date ultérieure qui sera communiquée au moment jugé opportun.La famille désire témoigner sa reconnaissance à l'équipe médicale de l'Hôpital Général de Montréal pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à l'un des organismes suivants :-Fondation de l'Hôpital Général deMontréal-Société Alzheimer de Montréal-Fondation des CLSCde Dorval-Lachine et de LaSalle