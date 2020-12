THIBODEAU, Rollande



De Saint-Augustin, autrefois de Sainte-Scholastique, le 29 novembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Rollande Thibodeau, épouse de feu Léo Cyr.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Aline (feu Alain) et Marie-France (Louis), ses petits-enfants Amélie, Jean-Philippe et Jonathan, Marie-Pier (Gabriel) et Louis-Philippe (Elizabeth), son arrière-petit-fils Jérémy, sa soeur Mariette C.S.C, ses frères Arthur et Maurice, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 11 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 12 décembre dès 9h30 au complexe funéraire :SAINT-AUGUSTIN MIRABEL(450) 473-5934Les funérailles auront lieu ce même samedi à 13h (sur invitation seulement) en l'église de Sainte-Scholastique.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation CHU Sainte-Justine.