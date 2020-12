BOURQUE, Huguette



À la Maison Albatros de Trois-Rivières, en présence de sa soeur Constance, est décédée le 28 novembre 2020, à l'âge de 93 ans, Mme Huguette Bourque, fille de feu Léon Bourque et de feu Bibiane Lamothe, demeurant à Trois-Rivières.Elle laisse dans le deuil, ses soeurs : Pierrette (Jean Saumier) et Constance ainsi que son frère Claude (feu Mariette Goulet). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces des familles Bourque, Saumier et Martel.Considérant les circonstances exceptionnelles actuelles, une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de la Résidence Le Jardin, plus particulièrement à Andrée et Nancy, qui ont assuré protection et soins attentifs pendant les 10 dernières années de sa vie, de même qu'aux résidentes et résidents qui l'ont accompagnée de leur amitié indéfectible. Un merci particulier au personnel soignant du CLSC de Trois-Rivières qui lui a prodigué des soins permettant de demeurer le plus longtemps possible dans son milieu de vie. Également, la famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Maison Albatros pour leur humanité et leur assistance discrète qui lui a permis un départ tout en douceur.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Albatros Inc. (2115, avenue A, Trois-Rivières, Qc, G9Z 2X2).