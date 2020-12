VIZIAU, Robert



À Laval, le 3 décembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Robert Viziau, époux de Mme Françoise Fortier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Julie, Jean-François et Marie-Ève, ses petites-filles Lily-Rose et Zoé ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 décembre de 11h à 13h45 au salon des :FABREVILLE, LAVAL450 473-5934 www.rfgoyer.comLes funérailles seront célébrées en l'Église Saint-Léopold, 3827 boul. Ste-Rose, ce même samedi 12 décembre à 14h.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hémodialyse du CARL pour leurs bons soins.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Rein.