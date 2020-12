NADEAU, Joseph, CSV



Le père Joseph Nadeau, Clerc de Saint-Viateur, est décédé au Centre Champagneur de Joliette, le 2 décembre 2020, à l'âge de 97 ans, dans sa 78e année de profession religieuse et sa 74e année de sacerdoce.Né à Fall River, Mass, É.-U., le 19 mars 1923, le père Nadeau a prononcé ses premiers voeux, le 15 août 1943, et a été ordonné prêtre le 31 mai 1947.En 1949, le père Joseph Nadeau a entrepris une longue carrière comme missionnaire à Kyoto dans notre fondation du Japon où il a travaillé jusqu'en 2007. À part quelques années occasionnelles pour des moments de ressourcement à Rome ou au Canada, le Père Nadeau a exercé, tour à tour, les fonctions de professeur de religion, directeur des étudiants et des religieux, principal de l'École Rakusei, supérieur régional et membre du conseil d'administration. En 1975, il est nommé curé de la paroisse Saint-Viateur de Kyoto et il occupera cette fonction jusqu'en 1985, tout en continuant à travailler à l'école comme professeur de religion. Au cours des années suivantes, il a exercé divers ministères en paroisse et à l'école. En 2007, il est rentré au Canada et s'est retiré à notre infirmerie de Joliette où il vient de décéder.Outre sa famille religieuse, le père Nadeau laisse dans le deuil quelques parents et amis.Les funérailles du père Joseph Nadeau seront célébrées dans l'intimité et ses cendres seront déposées au cimetière de la Congrégation à Joliette.(membre affilié FCFQ)Tél.: (450) 759-7148www.residencefunerairelanaudiere.com