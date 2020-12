Marleau Harting

Claire



À Montréal, le 28 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Claire Marleau Harting.Femme de tête et de coeur, elle a été journaliste - un métier qu'elle a exercé avec passion - d'abord au Photo-Journal, mais surtout au Journal de Montréal où elle a couvert la condition des femmes, les affaires sociales et la santé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane, Suzanne, Daniel (Julie Chapdelaine) et Anne-Marie (Pierre Leduc), ses petits-enfants Catherine, Samuel, Laurent, Geneviève et Olivier, sa soeur Lise (Richard Bertrand), ses belles-soeurs Daisy Khoo et Chamilia Sibgatoulina, ses neveux et sa nièce, Francis, Jacques (Wasucha) et Sophie (Karim), les enfants de son conjoint, Christine et André Asselin, ainsi que ses anges gardiennes Bahia Kouba et Silvia Maria Castro.Sa mort a été précédée de celle de ses parents, Georgette et Lucien, de ses frères Pierre, Benoit, Guy et Bernard, de son mari Leslie Frank Harting et de son conjoint Claude Asselin.La famille aimerait remercier le personnel du Centre d'hébergement la Marée.Une commémoration aura lieu l'été prochain dans son jardin qu'elle aimait tant.Au lieu de fleurs, un don In memoriam peut être fait à la Fondation Institut de gériatrie de Montréal à l'adresse jedonneenligne.org/fondationigm/DIMSi vous désirez communiquer avec la famille, vous pouvez faire parvenir votre message au complexe