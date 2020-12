CLÉMENT SABOURIN

Thérèse



À Pointe-Claire, le 1er décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Thérèse Clément, épouse de feu Gaëtan Sabourin.Elle laisse dans le deuil ses fils Gilles (Suzanne), Jacques, Denis (Brigitte), ses six petits-enfants Guylaine (feu Éric), Line (Philippe), Jacynthe (Sébastien), Luc (Lorianne), Anabelle (Stéphane) et François (Alissia), ses dix arrière-petits-enfants, sa soeur Réjeanne, ses belles-soeurs Lise et Fernande, ainsi que plusieurs membres de sa famille et amis.En respectant les directives de la santé publique, la famille recevra les condoléances le samedi 12 décembre 2020 de 14h à 17h au:Une cérémonie commémorative virtuelle aura lieu par la suite. Contacter la famille pour de plus amples informations.Au lieu de fleurs, un don à la Croix Rouge Canadienne serait apprécié en la mémoire de Madame Thérèse Clément Sabourin.