Mme France ARBOUR



20 janvier 1937 - 1er décembre 2020Au Centre hospitalier de Granby, le 1er décembre 2020, à l'âge de 83 ans, nous a quittés Mme France Arbour, demeurant à Granby, fille de feu Ernest Arbour et de feu Cécile Déragon.Elle laisse de tendres souvenirs à ses soeurs Claudette et Monique, sa cousine Ginette Bazinet ainsi qu'à ses autres parents et ses nombreux amis.France, une femme de coeur, une femme de théâtre, une femme qui a créé des milliers de flammes culturelles dans la vie de ses élèves, de ses partenaires de jeu, de ses amis(es) et surtout de tous les gens de Granby qu'elle aimait tellement. Polyglotte, ouverte au monde, aventureuse et amoureuse de la vie, France est connue pour sa générosité, son imagination et toutes ses créations.La famille et les amis de France vous accueilleront au Centre culturel France-Arbour, salle Boréart, 279 rue Principale à Granby, le samedi 12 décembre de midi à 15 h et le dimanche 13 décembre de midi à 15 h.L'hommage en sa mémoire aura lieu en toute intimité, étant donné les circonstances, puisqu'un maximum de 25 personnes par salle est autorisé par le Gouvernement. Toutefois, la cérémonie sera diffusée en différé via la page Facebook du Complexe funéraire Girardot & Ménard.La crémation a eu lieu au crématorium Girardot & Ménard. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mgr Pelletier, rue Dufferin, sous la direction duGIRARDOT & MÉNARD470, RUE DUFFERINGRANBY J2G 9G2Tél: 450-372-4498 - Téléc.: 450-372-2738complexe@girardot-menard.comEn guise de sympathie, un don à la Fondation du Centre hospitalier de Granby serait apprécié. Formulaires disponibles via lewww.fondationchg.org