LAPOINTE, Marie-Marthe

(née Navert)



À St-Hyacinthe, le 28 novembre 2020, à l’âge de 96 ans, est décédée Marie-Marthe Navert Lapointe, épouse de feu Guy Lapointe.Elle laisse dans le deuil ses filles, Violaine (Guérin), Manon et Sylvie, ses petites-filles, Éliane, Anne-Sophie, Marie-Josée et Jessika, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, Jacqueline et Marie-Paule, son grand ami André Legault, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû aux circonstances exceptionnelles, les funérailles seront célébrées en toute intimité.Un remerciement tout particulier au personnel de l'unité du Parc du CHSLD St-Hyacinthe, lequel a fait preuve d'humanisme et d'un grand dévouement.