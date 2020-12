MILETTE, Laurent



Au CISSSME Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 22 novembre 2020, est décédé M. Laurent Milette à l'âge de 91 ans. Il était l'époux de feu Noëlla Mercier.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Serge Beausoleil), Francine (Jean Larose) et Normand, ses petits-enfants: Stéphane, Benoit, Marie-Pier et Catherine, ses arrière-petits-enfants: Loan, Miakëlle, Mélianne, Isaac, Jacob et Xavier.Lui survivent également un frère et une soeur: Charles et Marielle (Gérard Racine), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Monsieur Laurent Milette recevra les condoléances, le samedi 12 décembre 2020 à midi, auduSAINT-HYACINTHE450-774-6417 www.ubaldlalime.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le même jour à 14 h en la Chapelle du Mausolée, suivie de la disposition des cendres au Columbarium du Mausolée.Compte tenu des directives du Ministère de la Santé, les règles de rassemblements seront en vigueur. Le port du masque est obligatoire pour le Mausolée.