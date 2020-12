SIMARD, Gaston



Le 1er décembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé Gaston Simard.Il laisse dans le deuil sa femme Lise Carrière, ses enfants Gaétan (Sophie) et France (Cédric), ses petits-enfants Benoit, François, Léa et Juliette ses frères et ses soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Pionnier dans l'industrie du verre, il a été président-Fondateur depuis 52 ans de Vitrerie Chatelle et Simard Inc. Il a su transmettre sa passion à tous ceux qui l'ont côtoyé.En raison des circonstances actuelles de la Covid, la famille se recueillera dans l'intimité et aucune cérémonie n'aura lieu.La famille désire témoigner sa reconnaissance à l'équipe médicale de l'hôpital Royal Victoria pour les supers bons soins prodigués.Au lieu des fleurs, vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un dons à https://fondationcusm.com/