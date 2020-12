JODOIN, Marie-Paule

(née Martin)



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Marie-Paule Martin, épouse de feu Denis Jodoin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Linda), Estelle (Daniel), Gilles, Louise, Claude et Luc (Nicole), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 décembre dès 13h en l'église St-Michel de Rougemont, suivi des funérailles privées à 14h au même endroit.Des dons à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu seraient appréciés.