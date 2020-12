BLACK, Dorothée



À Laval, le 20 novembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Dorothée Black, épouse de feu Jean Blondin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Carole Lespérance (Daniel Huot), Liette Lespérance et sa famille, sa soeur Carmen Black-Langevin, sa filleule Carmen Bourque (André) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Une messe commémorative virtuelle aura lieu le mercredi 9 décembre à 12h45 à la chapelle Notre-Dame-de-la-Résurrection. Un lien sur le site du Centre funéraire Côte-des-Neiges vous permettra de visionner l'événement.