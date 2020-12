RAYMOND, Madeleine



À L'Assomption, le 2 décembre 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Madeleine Raymond, épouse de feu Guy Falstrault.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Lise (Claude Bolduc), Mireille (Nancy Guénette), Raymonde (Jean-Guy Dulong), ses petits-enfants Lyne (Stéphane Kelley), Carl, Chantal (Alain Blanchette), Claudine (Patrick Cloutier) Geneviève et Marie-Ève (Hugo Boulet), ses arrière-petits-enfants Jade, Sarah-Janes, Zachary, Alexis, Étienne, Ludovick et Benjamin ainsi qu'autres parents.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 décembre de 13h à 16h30 et le samedi 12 décembre de 10h à 12h au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-5895505 www.guilbault.infosuivi des funérailles en l'église de L'Assomption.