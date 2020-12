DUQUETTE, Réjeanne



Paisiblement et entourée de ses proches, le 2 décembre 2020 à l'âge de 70 ans, est décédée madame Réjeanne Duquette, de Ste-Martine.Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane (Nancy), ses petits-enfants Pierre-Luc et Roselyne, son frère Jean-Paul (Ginette), ses soeurs Rachelle et Johanne (Jean), plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera, le samedi 12 décembre à compter de 10 h, à la :450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comUne cérémonie commémorative suivra à 12 h, dans le salon de la résidence funéraire.La famille tient à remercier tous ceux qui ont offert leur soutien de près ou de loin à Réjeanne au cours de sa maladie.