VINCENT, Denis



À Montréal, le 29 novembre, s'est éteint monsieur Denis Vincent, époux de feu Sylvie Vincent (née du Crest).Journaliste, syndicaliste et fervent militant de l'indépendance du Québec et du fait français, il a marqué ses collègues et amis par sa loyauté, son érudition, son ouverture d'esprit et son sens de l'équité.Il laisse dans le deuil ses enfants Thierry, Nadine et Gaëlle (Maxime), ses petites-filles Léïa et Moïra, son frère Pierre (Réjane), ses belles-soeurs Carmen (feu Jean-Noël) et France (feu Marie-Lise), son beau-frère Gilles (feu Michelle) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs par alliance, ses nièces et neveux, leurs enfants et petits-enfants, de même que sa grande complice Lise et ses autres amis et amies. Il leur a légué sa foi indéfectible en la liberté.Étant donné les circonstances, les funérailles seront organisées à une date ultérieure, au moment où famille et amis pourront se réunir afin d'honorer dignement sa mémoire.