LANTHIER DUBOIS, Cécile



À Sainte-Thérèse, le 30 novembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Cécile Lanthier Dubois, épouse de M. André Dubois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Céline), Francine (Jean-Pierre) et Judith; ses petits-enfants : Alexe (Valérie), Julien (Alexandra), Jules (Frédérique), Charlotte et Adèle.Elle était la soeur de : feu Marcel (feu Jeannine), Bernard (Colette), feu Suzanne (Rolland), Madeleine (feu Gérard), Claude (Claire), Jeannine (Hans) et Thérèse (Ross) et la belle-soeur de : feu Rachel (feu Paul), feu Hubert (Marie-Claire), Hélène (Allan), Nicole (Pierre) et Jean-Marc (Roslyn).La famille désire remercier le personnel du CHSLD Drapeau-Deschambault, pour les excellents soins qui ont été prodigués à Cécile au cours des trois dernières années.Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la COVID-19, une rencontre pour lui rendre hommage sera organisée en 2021.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre Drapeau-Deschambault ou à la Maison Aloïs Alzheimer.SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934