DESCHÊNES, Gilbert



De Varennes, le dimanche 29 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Gilbert Deschênes, époux de feu Mme Chantal Bouchard.Il laisse dans le deuil sa fille Colette (Michel), ses petits-enfants Alexandre, Jonathan et Sébastien, ses frères Rodrigue (Francine), Jean-Guy (Rosaline), Daniel (Jeannine), ses beaux-frères Martin et Ghislain, sa belle-soeur Françoise, ses neveux, nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au :17745, RUE VICTOR, MIRABELwww.salonsfunérairesguay.comle samedi 31 juillet 2021 de 13h à 15h30. Un hommage lui sera rendu dès 15h30 au même endroit. Il sera inhumé au cimetière St-Germain (2e Rue est, Rimouski), le mardi 3 août 2021 à 16h.Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.