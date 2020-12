PETERKA, Anton



À l'hôpital Royal Alexandra d'Edmonton, le 26 novembre 2020 à l'âge de 83 ans, est décédé M. Anton Peterka, conjoint de Mme Frances Vrbanic.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses trois soeurs, Maria, Marga et Gaïla ainsi que ses enfants Suzanne (Michel), Anthony (Katy), Joyce (Claude) et Jean-François, et Zeljko (fils de Frances), ses 7 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.La famille désire exprimer sa gratitude à toute l'équipe de l'hôpital Royal Alexandra d'Edmonton pour leur soutien et les bons soins prodigués.Il n'y aura ni service religieux ni exposition. La famille invite ceux qui le souhaitent à faire un don à son nom à la Fondation canadienne du rein.