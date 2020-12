LACROIX, Benoit



À Saint-Eustache, le 2 décembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Benoit Lacroix, époux de feu Colette Cléroux.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette et Gérald (Maryse), ses petits-enfants Sandrine, Krystelle, Bruno, Michael, Dominic et leurs conjoints, son arrière-petite-fille Alexia, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, le tout se déroulera dans l'intimité de la famille.(450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Parkinson Québec.