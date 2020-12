LECLERC, Diane (née Cyr)



À Boucherville, le 3 décembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée Diane Leclerc.Elle laisse dans le deuil son époux Bernard Leclerc, ses filles Nancy (Jean-Philippe Caron) et Chantal (Patrice Roy), ses petits-fils William, Jacob et Nickolas, son frère Claude, sa soeur Michelle (Marc-Antoine), ses beaux-frères et belles-soeurs Louisette, Marcel (Monika), Jacques (Huguette), Francoise, Lucille, Renée (Michel), François (Rolande), David (Denise) et Reine (Marcel), plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 7 décembre 2020 de 12h à 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 14h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue.