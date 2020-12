Activités culturelles: quoi voir ce week-end

3e sexe, revue par Christine and the Queens et Indochine

À l’aube de son 35e anniversaire, une des chansons phares du répertoire d’Indochine ne pouvait rêver d’un plus beau cadeau : une relecture réussie, assortie d’un vidéoclip où Christine and the Queens brille aux côtés de Nicolas Sirkis. La preuve qu’après toutes ces années, l’appel à célébrer les différences de 3e Sexe n’a pas pris une ride.

— Cédric Bélanger

La vie formidable d’Aznavour

Il y a deux ans déjà, le légendaire Charles Aznavour s’éteignait à l’âge de 94 ans. Aznavour, le regard de Charles, magnifique documentaire construit à partir d’images inédites que le chanteur a filmées lui-même avec sa petite caméra portative, nous fait revivre plusieurs moments importants de ses 30 premières années de carrière. Un autoportrait touchant qui offre un regard intime et personnel sur ce monument de la chanson française.

▶ Prix : 12 $

▶ Où : Offert sur la plateforme en ligne des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée.

— Maxime Demers

L’avalée des avalés

Sarah Laurendeau brille dans l’adaptation théâtrale du roman L’avalée des avalés, de Réjean Ducharme, présentée jusqu’au 17 décembre en webdiffusion.

La jeune comédienne dégage une belle énergie dans le rôle de la jeune Bérénice Einberg. Les différentes prises de vues permettent d’apprécier pleinement l’intensité de cette jeune fille qui a soif de liberté et qui rêve de sortir d’une vie sans couleur.

Des extraits de pièces de Charlebois, de musique originale et du Danube bleu de Strauss contribuent, avec de belles insertions musicales, à faire respirer un objet théâtral dense et avec beaucoup de mots.

▶ Prix : 17 $

▶ Où : tnm.qc.ca

— Yves Leclerc