Au temps de la catastrophe

Dans son nouveau roman, l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf nous confronte au pire : si un conflit nucléaire était réellement sur le point d’éclater, est-ce que nous pourrions faire quelque chose pour l’éviter ?

Qui n’a pas adoré Léon l’Africain, Samarcande ou Le rocher de Tanios ? Très peu de mains ont dû se lever dans la salle car Amin Maalouf, qui siège à l’Académie française depuis 2011, fait partie de ces auteurs capables d’envoûter absolument n’importe qui avec leurs histoires.

Nos frères inattendus, son neuvième roman, est cependant différent de ceux qu’il a l’habitude de rédiger.

Non pas parce qu’il ne parvient pas à nous envoûter, mais parce qu’en s’inscrivant dans un futur proche, il est assez loin du roman historique.

« Ce livre plus intime m’a longtemps trotté dans la tête, et je l’ai écrit sur une période relativement longue, explique Amin Maalouf, qu’on a pu joindre à Paris vers la fin septembre. Je travaillais sur d’autres livres et régulièrement, j’y revenais. Je l’ai finalisé en 2019 et pendant le confinement, j’ai relu le manuscrit. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose en phase avec ce qu’on était en train de vivre et sans rien changer au texte, j’ai décidé de le montrer à mon éditeur. » Qui l’a aimé, et qui a décidé de le publier.

« La raison d’être de ce livre, c’est la phrase du poète et philosophe Novalis que je cite en exergue, poursuit Amin Maalouf : “Les romans naissent des manquements de l’Histoire”. Depuis des années, j’ai le sentiment que l’histoire avec un grand H ne va pas dans la direction que j’aurais espérée, ni dans mon pays natal [le Liban], ni en Europe, ni dans le reste du monde. Nos frères inattendus est donc le contrepied de la réalité. J’ai imaginé qu’on pouvait s’en sortir à travers une période idéale de l’histoire humaine, qui est la période du miracle de la Grèce antique. Il y avait peu de chose avant et soudain, il y a eu cette éclosion incroyable où on a “inventé” le théâtre, la philosophie, l’architecture, les bases de la médecine, etc. Tout ça a duré à peine 75 ans, et je me suis demandé ce qui aurait pu arriver si cette période, qui donne envie de croire en l’humanité et en sa capacité de rebondir, s’était prolongée de façon souterraine. »

Touchés par la catastrophe

C’est grâce à Alec, le narrateur de Nos frères inattendus, qu’on ne va pas tarder à le découvrir. Et ô surprise, Alec sera originaire de Montréal.

« Pourquoi Montréal ? Probablement parce qu’au moment où j’ai commencé à prendre des notes sur ce livre, je revenais de là, précise Amin Maalouf. Ça m’est venu spontanément et dans mon esprit, Alec ne pouvait pas avoir grandi ailleurs ! »

Donc, Alec. Qui a aujourd’hui 53 ans et qui, depuis une bonne douzaine d’années, a délaissé la civilisation pour aller vivre à Antioche, une si petite île de l’Atlantique Nord que seules les cartes maritimes extrêmement détaillées en font mention. L’endroit idéal pour dessiner tranquille et jusqu’à présent, Alec n’y a connu que bonheur et sérénité.

Mais le 9 novembre, alors qu’une tempête fait rage, absolument plus rien ne fonctionne. L’électricité ? L’Internet ? Le téléphone ? Kapout. Plus inquiétant encore, le bourdonnement continu qu’on peut entendre sur toutes les chaînes de radio. Pour Alec, il n’y a pas 36 explications : un cataclysme nucléaire a forcément eu lieu et si ça se trouve, son unique voisine (la romancière Ève Saint-Gilles) et lui font peut-être partie des rares humains encore vivants.

Une figure emblématique

Ce qu’on peut dire de plus sans trop divulgâcher la suite de l’histoire ? Eh bien au moins une chose : que les frères inattendus du titre ne vont pas tarder à se manifester. Et que conformément au souhait d’Amin Maalouf, ils auront un lien direct avec les Grecs de l’Antiquité en se faisant connaître sous le nom des « amis d’Empédocle ».

« Empédocle d’Agrigente me fascine depuis longtemps, confie l’académicien. Parce que les écrits de ce philosophe présocratique sont très étonnants, mais aussi parce que tout, dans sa vie, est enveloppé de mystères. Même sa mort. On a dit qu’il avait enlevé ses chaussures, et qu’il s’était jeté dans un volcan. Mais est-ce que ça s’est réellement passé comme ça ? C’est cette incertitude qui entoure sa mort qui m’a amené à faire d’Empédocle la figure emblématique de ces gens. Car à leur manière, ils auront eux aussi le sentiment de se jeter dans un volcan. »