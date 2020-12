FOREST, Louis " Bibi "



Bonaventure 1941 -St-Bruno-de-Montarville 2020Louis Forest est décédé le 23 novembre à l'âge de 79 ans.Dans les jours froids de l'adieu Louis laisse dans le deuil sa compagne des 45 dernières années Elaine Soucy, ses soeurs Martine, Martha, Jacqueline ainsi que les membres de ses familles Forest et Soucy et de nombreux ami(e)s ici et dans ce vaste monde.Aventurier, grand voyageur, artiste peintre, photographe, professeur d'arts plastiques, entrepreneur, écrivain, amoureux de la vie et éternel fiancé.Dans les jours longs de l'absence je tiens à vous remercier de votre soutien chaleureux et apaisant envers cet homme de force, de courage, de sensibilité et d'amour.En raison des circonstances actuelles une rencontre pour célébrer la vie de Louis sera ultérieurement annoncée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.