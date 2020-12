Cartes de Noël: une publication demandant des vœux de Noël devient virale

Dans une publication Facebook devenue virale, des locataires du Château Symmes, une résidence pour personnes âgées de Gatineau, posent avec une affiche demandant au public de leur faire parvenir des cartes de Noël.

Rédigée vendredi soir, la publication de Sylvie Chevrier en était à plus de 27 000 partages en date de samedi soir. Elle a reçu plus de 3600 commentaires, incluant de nombreuses personnes qui déclarent leur intention de répondre à la requête de Mme Chevrier.

«Les fêtes de Noël s’annoncent très isolées pour de nombreux résidents, les visites étant interdites dans les centres en zone rouge. Pourquoi ne pas ensoleiller leurs journées en les saluant avec une carte de Noël?», est-il écrit.

Sur l’affiche est inscrite la requête «Voulez-vous m’écrire pour Noël?» avec, au-dessous, l’adresse de la résidence.

La même affiche a été prêtée à près de vingt résidents, qui se sont tour à tour prêtés au jeu.

Devant la popularité de la publication, Sylvie Chevrier a indiqué que des cartes pourraient être distribuées dans d’autres résidences du secteur.

«Si vous le désirez, vous pouvez aussi inclure un petit trésor (gratteux, bonbon, broche, échantillon, etc.) dans l’enveloppe», a-t-elle indiqué.

La Ville de Gatineau étant en zone rouge, les visites dans les résidences de personnes âgées y sont interdites, même lors de la période des Fêtes.