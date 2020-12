AGANIER (née Dénommée)

Huguette



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Huguette Aganier (née Dénommée) le 29 novembre 2020, à l'âge de 82 ans, à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson. Elle fut précédée par ses parents Paul Dénommée et Rita Poitras ainsi que ses frères Léo et René.Elle laisse dans le deuil son époux Maurice Aganier, ses enfants Mario (Josée) et Line (John), ses petits-enfants Fannie (Richard) et Francis, ses frères et soeurs Pierrette, Gisèle, Jeannine, Monique, Robert, Lise, Daniel, Jacques, Rita, Mario et Manon ainsi que leur conjoint et conjointe, les soeurs de son époux Huguette et Yvette Aganier, sa filleule Mélanie Ménard ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû à la situation de la pandémie, les funérailles auront lieu à une date ultérieure en 2021.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges www.mspvs.orgLAURENT THÉRIAULT