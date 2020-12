QUEVILLON, Yvette



À Montréal, le 26 novembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Yvette Quevillon, épouse de feu Jean-Paul Cazabon. Elle rejoint ses parents, René Quevillon et Viviane Delorme ainsi que ses frères et soeurs décédé(e)s.Elle laisse dans le deuil Louis-Georges et Marguerite Cazabon et les enfants et petits-enfants de son Jean-Paul ainsi que ses cousines, sa belle-soeur, ses neveux, nièces, parents et amis.Dû aux directives de la Santé Publique le tout se fera dans la plus stricte intimité et selon les volontés de la défunte, il y aura une liturgie sur invitation seulement.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame de Montréal pour leur soutien et leurs bons soins de même que ceux de la Résidence Au Fil De L'Eau pour avoir participé à son bonheur et sa qualité de vie au cours des 15 dernières années.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.