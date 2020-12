LALONDE, Hubert



À Laval, autrefois de Sainte-Thérèse, le 1er décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Hubert Lalonde, époux de feu Lucie Legault.Il laisse dans le deuil sa fille Brigitte (Pierre-Yves), ses petits-enfants Marie-Pier (Etienne), Jean-Philippe et Isabelle (Timothé), son beau-frère Pierre (Renée) et sa belle-soeur Jeannine, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se dérouleront à une date ultérieure.Il fut confié au complexe funéraire :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison de Soins Paliatifs de Laval (Maison Sérénité).