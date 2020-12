C’est quoi la politesse de nos jours?

Je me suis arrêté il y a quelques jours sur les propos d’une personne qui dénonçait le manque de politesse des Québécois qui sont toujours incapables, rendus en 2020, presque 2021, de s’adresser à des gens qu’ils ne connaissent pas autrement qu’en utilisant le fameux TU : « Comment tu vas ? Tu vas-tu ben ? C’est quoi ton nom ? D’où tu viens ? » et ainsi de suite.

Il semblait que, pour elle, la politesse, ça se résumait juste à l’utilisation du mot « vous », et à rien d’autre. Ben j’ai des petites nouvelles pour la madame. La politesse, ça se manifeste dans tous les petits gestes de la vie, du plus simple au plus compliqué. La politesse, ça consiste à regarder l’autre dans les yeux quand on lui parle, jamais au-dessus de la tête ou en bas de la ceinture.

La politesse, ça consiste à respecter les personnes en autorité, les personnes qui nous rendent des services, celles qui nous permettent de rester en vie, comme les infirmières, les enseignants qui voient à instruire nos enfants qui méritent aussi qu’on soit polis à leur endroit, tout comme les directeurs.trices d’école qui font marcher le système, en dépit des nombreuses contraintes actuelles.

La politesse, ça consiste aussi à respecter ceux et celles qui ne nous ressemblent pas. Je parle ici de toutes les personnes qui n’ont pas le même poids que nous, pas la même couleur de peau, pas le même gabarit, pas la même origine, pas les mêmes cheveux, pas la même langue, pas la même façon de parler, pas la même religion, pas la même façon de manger, en fait, tous ceux qui ne sont pas pareils que nous autres.

Et avant de me mettre en maudit Louise, je poursuis en te disant que la politesse, ça consiste aussi, selon moi, à réfléchir au moins deux minutes avant d’écrire à peu près n’importe quoi sur Facebook, Messenger, et tous les autres réseaux sociaux. J’y lis quotidiennement tellement de choses pas rapport que, certains jours, ça me donne presque envie de vomir. Et pourtant, j’ai un appétit solide et un foie d’obèse, depuis longtemps assumé.

Je ne sais pas où on s’en va avec cette maudite pandémie, mais ça n’a certainement pas amélioré la façon de dire les choses sur les réseaux sociaux. Il suffit qu’un débile fini amorce une bombe à retardement, pour que tous les autres débiles en attente se mettent à dégoupiller en même temps. Comme ça c’est pas mal plus grave que la politesse, pourrais-tu t’en occuper s’il te plaît ?

Un lecteur pacifique, mais impatient

Je ne peux pas m’en occuper puisque je n’ai aucun pouvoir sur les réseaux sociaux. Mais je pense que les GAFA et autres gestionnaires de ces réseaux devraient être plus vigilants pour en expulser ceux et celles qui dépassent les bornes. Un des principes qui me guident, à savoir que le respect de soi passe par le respect des autres, m’incite à militer dans le même sens que vous. Je ne puis donc rester muette devant des gestes ou des paroles sectaires qui sont portés à ma connaissance. Car je réprouve au plus haut point toute forme de complicité passive.

Quand on constate une dérive sur les réseaux sociaux, l’important est de ne jamais insulter ni dénoncer la personne qui en est l’auteur.e. Car comme le disait si bien George Bernard Shaw, « Ne te bats jamais avec un cochon, car tu ne gagneras jamais. Vous allez tous les deux vous salir, et le cochon va adorer ça ! »

Par contre, il est important de rectifier le tir en publiant un message inverse susceptible de faire comprendre un point de vue différent, à la limite opposé si tel est le cas. Un point de vue sensé, et en même temps toujours respectueux des autres.