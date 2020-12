COVID-19: 3895 nouveaux cas et 68 décès au pays

Le Québec a déclaré samedi 2031 cas, un record quotidien à ce jour, mais ces chiffres sont vraisemblablement gonflés, car ils incluent des données non compilées dans les derniers jours à la suite d’un problème informatique.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: COVID-19: plus de 2000 nouveaux cas et 48 décès supplémentaires au Québec

Reste qu’on parle maintenant de 149 908 cas au cumulatif au Québec, et de 7231 morts, dont 48 nouveaux (11 au cours des 24 dernières heures).

En Ontario, on a signalé 1859 nouveaux cas et 20 décès, portant le bilan à 125 385 infections et 3757 décès.

Le Yukon a pour sa part comptabilisé trois nouveaux cas, pour un total à ce jour de 54, et le Nouveau-Brunswick deux, pour un total de 528.

Le Canada comptait en début d’après-midi 406 464 cas (+3895) et 12 564 morts (+68).

«Les effets de la propagation se font de plus en plus sentir dans les populations et les contextes à risques élevés, y compris dans les établissements de soins de longue durée et dans les hôpitaux», a dit l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam, dans sa déclaration quotidienne.

«Mais les répercussions ne s'arrêtent pas là, et nous sommes tous touchés, car nos travailleurs de la santé et notre système de soin supportent une lourde charge, et des interventions médicales non urgentes, mais importantes, doivent être annulées ou reportées ce qui alourdit l'arriéré qui existe déjà», a-t-elle ajouté.

La situation au Canada:

Québec: 149 908 cas (7231 décès)

Ontario: 125 385 cas (3757 décès)

Alberta: 64 851 cas (590 décès)

Colombie-Britannique: 36 132 cas (492 décès)

Manitoba: 18 069 cas (362 décès)

Saskatchewan: 9527 cas (55 décès)

Nouvelle-Écosse: 1358 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 530 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 340 cas (4 décès)

Nunavut: 206 cas

Île-du-Prince-Édouard: 73 cas

Yukon: 54 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 406 464 cas (12 564 décès)