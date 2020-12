DUBOIS (LAMOTHE), Hélène



À l'Ile Perrot, le 24 novembre 2020 à l'âge de 86 ans, est décédée Hélène Lamothe, épouse de feu François Dubois.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-François (Ginette), Nathalie, Benoit et Monia (Michel), ses petits-enfants, Magalie, Guillaume, Olivier, Noémie, Simon, Kassandra, Francis, son arrière-petite-fille Serena, ses frères, Jean et André et sa soeur Carmen, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontées, un hommage sera fait dans la plus stricte intimité.CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES