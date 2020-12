RAYMOND (née Tremblay)



Wilhelminefévrier 1936 - novembre 2020À Laval, le vendredi 27 novembre, est décédée Wilhelmine Tremblay, veuve d'Émilien Raymond.Elle laisse dans le deuil son frère Yvon, sa soeur Michelle (Simard), sa fille Marie-Josée (Pierre Désilets, Caroline et Dominic), son fils André (Florence Guillet, Fran et Fiona), ses petits-enfants Francois et Maxime, son arrière-petite-fille Raphaelle ainsi que d'autres parents et amis de la famille.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 12 décembre de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon à 16h30.En lieu et place de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur ou à la Société Alzheimer sera apprécié!