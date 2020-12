ROUX, Jeannine



À Montréal, le vendredi 23 octobre 2020 est décédée, à l'âge de 90 ans, Jeannine Roux.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Lise Depocas Roux, Jacqueline Kessel Roux (Hector Kessel), Michel Roux et Claude Roux (Yolande), ses neveux et nièces André Roux, Sylvie Roux, Benoît Roux, René Roux, Louise Roux, Jean-Charles Depocas, Jacques Depocas, Brigitte Depocas, Pascal Roux, Élisabeth Roux, Louise Kessel, Philip Kessel, Daniel Roux et Martin Roux ainsi que de nombreux amies et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mardi 15 décembre 2020 de 12h30 à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.