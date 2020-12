De la porno pour Noël

Pour les grincheuses et grincheux qui n’en peuvent déjà plus d’entendre le sempiternel hit de Mariah Carey sur les ondes FM, le web ou encore en file à l’épicerie, voici une alternative aussi osée qu’inespérée : une compilation rap des Fêtes proposée par Pornhub, le fameux portail porno (du moins, c’est ce qu’on y trouve à ce qu’on me dit).

Artistes variés

Photo courtoisie

★★★1⁄2

Pornhub XXXmas Album

QUAND MÊME !

Après un premier exercice du genre dévoilé l’an dernier pour – vous l’aurez deviné – la Saint-Valentin, le populaire site que personne ne consulte rassemble maintenant cinq pièces rap au goût du jour, sandwichées entre des sketches d’introductions et de conclusions livrés par le rappeur Young M.A. ainsi que Demi Sutra et Asa Akira (qui, si j’en crois Google, sont des actrices pornos, tiens donc). Conseil d’ami : l’ultime pièce au titre fort évocateur – Stuff Our Stockings Santa – ne doit pas être écoutée en famille (à moins de vouloir créer d’incroyables malaises).

Au-delà du coup de pub, de l’aspect quand même comique du produit et du fait que ce disque s’ajoute à une année déjà assez inusitée, merci, XXXmas Album demeure tout de même pertinent. Pour l’occasion, Pornhub rassemble autant des artistes appréciés des fans du genre que des autres mélomanes (A$AP Ferg, notamment) que des rappeuses et rappeurs plus nichés (dont Rubi Rose qui « vole le show » avec Naughty Girl qui fait même référence au classique Santa Baby au passage). En prime, les pièces s’avèrent diablement entraînantes. Évidemment, les textes sont salaces, mais je ne crois pas qu’on aura droit à d’autres « débats » comme ceux autour de l’excellente WAP. Avis aux oreilles chastes, tout de même.

Oh, et bonne nouvelle pour celles et ceux qui voudraient tendre l’oreille sans nécessairement zieuter le reste du contenu de Pornhub, la production est disponible sur la plupart des plateformes musicales en ligne. Ouf !

OK, JE L'AVOUE

À ce point-ci, le mensonge me ronge. Je dois donc vous avouer, cher lectorat, que, oui, je sais ce qu’est Pornhub et que je connaissais déjà quelques œuvres de Demi Sutra et Asa Akira avant d’écrire cette chronique. Mes excuses.

Thomas Dutronc

Photo courtoisie

★★★

Frenchy (nouvelle édition)

À peine quatre mois après avoir dévoilé cet album de reprises jazzées de standards français épaulé par des invités de marque (allant de Diana Krall à Iggy Pop en passant par... l’acteur et pianiste à ses heures Jeff Goldblum), Dutronc fils en rajoute avec une « mise à jour » où on glisse sept nouvelles pièces enregistrées en compagnie d’un véritable « who’s who » de l’Hexagone : son père Jacques, Clara Luciani, Jane Birkin et même Philippe Katerine. L’effet de surprise est passé, certes, mais l’exercice demeure aussi sympa.

La Fille à Raymond

Photo courtoisie

★★★1⁄2

Grosse peine

La comédienne et chanteuse Myriam Fournier étonne sur ce premier maxi de son alter ego folk pop à la croisée des chemins entre les reprises relevées (son adaptation en français du standard My Dear Companion de Jean Ritchie en témoigne) et les pièces originales sympathiques (Tu me fais chier, par exemple). Grosse peine ne vient pas révolutionner le genre musical de la principale intéressée, mais confirme que La Fille à Raymond n’est pas qu’un projet de vanité.

Robert Glasper, H.E.R. et Meshell Ndegeocello

Photo courtoisie

★★★★

Better Than I Imagined (remix de Kaytranada)

En attendant le prochain gala des Grammy où il est nommé dans trois catégories, le beatmaker local Kaytranada ne s’assoit pas sur ses lauriers et dévoile cette semaine un remix d’une pièce de l’artiste jazz et rap Robert Glasper. Sous la houlette de « Kaytra », le brûlot R&B Better Than I Imagined perd ses repères jazzy au profit d’une musique électro plus sombre, tirant même sur le synthwave. Les fans de The Weeknd, notamment, vont apprécier cette relecture aussi intéressante que complémentaire.

Coup de coeur

THE POSTAL SERVICE

Photo courtoisie

★★★

Everything Will Change

C’est connu, plusieurs mélomanes ont renoué avec des classiques en cette année incertaine, telles des boues pour les tympans. D’où ce coup de cœur – un album capté en concert – pour The Postal Service, projet indie pop qui me ramène à mes années CISM où je découvrais la musique dite indé ainsi que la grand-ville après une adolescence à Sorel carburant à MusiquePlus et les beuveries à la Tornade aux fruits sauvages. Pour en venir au disque : que des hits ou presque, joués devant un public à la joie contagieuse. Les fans, dont moi, vont adorer.