GOMA, Rashad



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Rashad "Richard" Goma, à l'âge de 80 ans, chez lui, aux côtés de son épouse, le 24 novembre 2020.Grand voyageur, jardinier passionné, cuisinier inventif, artiste prolifique, tous ceux qui ont croisé sa route ont été touchés par son humour, sa résilience et sa profonde humanité. Sa devise de toujours: "accepter et s'adapter". Lors de sa carrière de professeur auprès d'enfants aux déficiences motrices et intellectuelles, il s'est distingué par son engagement et l'originalité de ses outils pédagogiques pour ses élèves. Après sa retraite, il a continué d'enseigner bénévolement aux immigrants aux côtés de Suzanne, son épouse et complice de tous les instants.Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne De Grâce, sa fille unique Karina (Thomas), ses frères et soeurs en Égypte, son pays d'origine, ainsi que ses belles-soeurs Lise et Monique, sa famille syrienne d'adoption et de nombreux neveux, nièces, collègues et amis.Compte tenu de la situation actuelle, un rassemblement à sa mémoire sera tenu à une date ultérieure.Comme témoignage de sympathie, des dons à Autisme Montréal seraient grandement appréciés.